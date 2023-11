Oltre 50mila euro dall’Ottobre Rosa: "Tutto per la prevenzione tumori"

Ha fruttato quasi 53 mila euro l’attività svolta con i vari eventi di "Ottobre Rosa Novellara e dintorni", con il ricavato delle varie iniziative che è stato devoluto all’Associazione prevenzione tumori di Guastalla. Domenica, nel corso di un pranzo a Novellara, si è svolta la consegna dei fondi destinati a scopo benefico. E’ stata un’edizione speciale di Ottobre Rosa, che ha permesso di raccogliere ben 12 mila euro in più rispetto al 2022. Il ciclo di eventi (mostre, cene, laboratori artistici, aperitivi, stand espositivi…) è stato coordinato da Monica Capozzi, Marilena Coli e Marcello Morando, in stretta collaborazione con un attivissimo gruppo di volontari, con iniziative che avevano preso il via già da settembre, interessando non solo Novellara ma anche altri paesi come Fabbrico, Rio Saliceto, Campagnola, Bagnolo, Gualtieri, Reggiolo. Eventi dell’Ottobre rosa sono stati proposti anche a Guastalla.

"Il tutto con un unico obiettivo: raccogliere fondi per l’Associazione prevenzione tumori", dicono gli organizzatori, soddisfatti del risultato. Alla consegna dei fondi erano presenti pure i vertici dell’associazione, con il presidente Rosella De Lorenzi, il vice Eugenio Cudazzo, oltre al sindaco novellarese Elena Carletti e medici impegnati nella lotta ai tumori. Presente anche Rosanna Fantuzzi, presidente dell’associazione Augusto per la Vita che, con la mostra dedicata ad Augusto Daolio, allestita nel ex macello a Novellara, ha contribuito con una donazione di diecimila euro. Il sindaco Carletti ha sottolineato "l’importanza sociale per tutta la comunità di questa importante iniziativa". Antonio Lecci