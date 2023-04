Oltre 80 spartiti di Rinaldi custoditi in biblioteca

Una nuova donazione arriva a favore del Comune di Reggiolo. Al consiglio comunale convocato stasera alle 19, in municipio, la giunta comunale intende presentare la donazione di oltre ottanta spartiti musicali originali di Giovanni Rinaldi. A donare questo materiale è Francesco Lombardi, discendente di Giovanni Rinaldi e nipote di Nino Rota, che dello zio scomparso nel 1895 conservò i componimenti originali. All’appuntamento con l’atto ufficiale in consiglio comunale sarà presente anche lo stesso Francesco Lombardi, che oggi vive a Milano.

Giovanni Rinaldi compose in totale 150 opere e, grazie all’impegno di ricerca di Lorenzo Zanchin, è stato possibile catalogare l’intero patrimonio. Oltre agli spartiti donati da Lombardi, Zanchin ha recuperato le copie di altre 68 opere provenienti dagli archivi e dalle biblioteche di diverse regioni italiane, come Toscana e Liguria oltre all’Emilia. Lombardi, infatti, ha chiesto al Comune di Reggiolo la catalogazione e la disponibilità on line degli spartiti per ricordare e diffondere la conoscenza delle opere del musicista reggiolese. Gli spartiti cartacei originali saranno custoditi nella biblioteca di Reggiolo, insieme alle copie digitali.

Gli stessi saranno poi pubblicati e resi disponibili sul sito internet della Biblioteca musicale Petrucci, che si propone di condividere la musica di pubblico dominio in tutto il mondo.

"Per Reggiolo – spiega l’assessore Franco Albinelli – la donazione di Lombardi è motivo di soddisfazione. Il Comune di Reggiolo ha creduto fin dal primo momento in questa operazione capace di valorizzare la figura di Giovanni Rinaldi, musicista scomparso a 55 anni e amato anche all’estero".

L’assessore Albinelli garantisce che Reggiolo, che ha voluto dedicare il suo teatro proprio a Rinaldi, "proseguirà questo percorso di valorizzazione con nuove iniziative".

Antonio Lecci