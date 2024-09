Oltre 9mila euro per il Grade

Successo per l’evento benefico "Moster" che si è svolto al lago La Canalina di via Macero a Correggio per ricordare Paolo Ferrari, prematuramente scomparso alcuni anni fa. In quattro edizioni la manifestazione ha raccolto oltre 16mila euro donati al Grade come raccolta fondi destinata poi al CoRe. È una gara pesca non competitiva per famiglie, gruppi di amici, volontari Cri, con lotteria a premi, una bevanda offerta da un bar locale e la cena preparata dai "ragazzi di via Apicultore". Un evento che ha coinvolto oltre duecento persone – tra pescatori, spettatori e partecipanti alla cena – con il ricavato finale di oltre novemila euro (ben oltre i 7.900 euro inizialmente previsti), donato in beneficenza. Un successo reso possibile da una buona organizzazione e dalla generosità di alcune aziende sponsor, che hanno permesso di coprire le spese, aumentando così la somma finale.