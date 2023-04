"Oltre alla Ztl servirebbe un parcheggio"

di Saverio Migliari

A proposito di Ztl in Corso Garibaldi e dintorni c’è da ammettere una verità scontata: i centri storici pedonali delle città europee sono più belli, vivi e ricchi di qualsiasi luogo attraversato dalle automobili. E’ un fatto acquisito questo, incontrovertibile. Il problema semmai è permettere di raggiungere questo centro pedonale in modo comodo e funzionale. Se la parte Nord del centro (tristemente meno attrattiva) può contare sul parcheggio dell’ex Caserma Zucchi, la parte Sud ha soltanto il Cecati come riferimento. Spesso pieno all’inverosimile. Che fine ha fatto l’idea di creare un silos dove c’era l’ex Caam?