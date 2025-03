Oltre alle violenze sulla compagna, commette altri reati: in carcere

Continue violenze alla compagna: un 41enne di Casalgrande è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo dall’estate del 2008 alla primavera del 2011 si è reso responsabile di ripetute violenze nei confronti della compagna, colpendola senza esitazione anche durante la gravidanza. Nel marzo 2011 la donna, dopo l’ennesimo episodio, ha trovato il coraggio di denunciare ai militari dell’Arma gli anni di abusi subiti. Sputi, offese e violenze: vessazioni e aggressioni fisiche e psicologiche con la vittima poi che ha raggiunto l’ospedale dove ha tenuto nascosto, probabilmente per paura, le origini delle lesioni riportate poi ricondotte dalle indagini dei carabinieri alle violenze domestiche subite. Alla denuncia è seguito l’allontanamento dalla casa familiare. Il 41enne è stato poi condannato a due anni e due mesi di reclusione. Condanna a cui si è aggiunta quella dell’8 ottobre 2019, dal tribunale di Modena, a 8 mesi di reclusione e 175 euro di multa per un furto su auto a Formigine e altra condanna a 1 mese e 15 giorni di arresto per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Parma. Quest’ultima condanna ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Parma emettere il provvedimento di cumulo pene concorrenti trasmesso ai carabinieri di Casalgrande, in cui l’uomo risiede, per l’esecuzione. I militari hanno poi accompagnato il 41enne in carcere.

m. b.