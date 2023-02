Oltre cento alpini per il generale

Oltre cento alpini hanno partecipato, sabato e domenica, alle cerimonie dedicate all’80° della Battaglia di Nikolajewka e al generale Luigi Reverberi, cavriaghese, che durante la disastrosa Campagna di Russia voluta dai nazifascisti il 26 gennaio 1943 mise in salvo 30mila alpini asserragliati e pressoché disarmati della Divisione Tridentina. A Cavriago davanti alla casa natale di Reverberi e presso il monumento c’erano autorità militari e civili e rappresentanti istituzionali. "Questa celebrazione non onora la guerra, non esalta un’operazione militare, ma vuol ricordare cosa ha significato una guerra, quali sono state le sofferenze patite dagli alpini ed evitare che si ripeta. La storia del Generale insegna anche questo", ha detto Matteo Franzoni, vicesindaco.