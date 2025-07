Oltre quattromila studenti a lezione di educazione ambientale

Un successo le iniziative del Ceas Terre reggiane-Tresinaro Secchia. Sono stati coinvolti 4.420 bambini e ragazzi, dallo spazio bimbi all’istituto Gobetti passando per ogni ordine e grado di scuole, attraverso 528 incontri e una stretta collaborazione anche con Comuni, biblioteche, centro per le famiglie, circoli, guardie ecologiche volontarie, Iren ed Eduiren, coordinamenti pedagogici, associazioni locali, Auser Rubiera e il centro tematico regionale per l’educazione alla sostenibilità di Arpae.

Sono positivi i numeri dell’attività svolta nell’anno scolastico da poco terminato dal centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas), da due anni passato sotto la gestione diretta dell’Unione Tresinaro Secchia. Con le classi e sezioni delle scuole il Ceas ha realizzato 294 progetti interessando 16 istituti e 45 plessi scolastici dei sei comuni dell’Unione.

Per Fabrizio Corti, sindaco di Viano e presidente dell’Unione, sono "numeri davvero importanti, frutto di una programmazione intensa e ambiziosa a favore dei ragazzi, delle famiglie e della salvaguardia ambientale di tutti i nostri comuni che confermano la validità del Ceas e il suo prezioso supporto alle nostre scuole che è importante che continuino ad aprire le porte a questo tipo di progettazione". Il Ceas ha una sede amministrativa presso il Comune di Scandiano e tre sedi operative a Cà Toschi di Baiso, all’ex centro giovani di Scandiano e al centro Babilonia di Casalgrande.

m. b.