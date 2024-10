Oltre tremila firma per i parcheggi gratuiti al Santa Maria Nuova

Più di 3mila firme per la mozione popolare sui parcheggi gratuiti all’ospedale Santa Maria Nuova. Questo sabato si è conclusa la raccolta firme, promossa da Coalizione Civica. "Una giornata intensa ma ricca di soddisfazioni, con dieci ore consecutive in Piazza Prampolini che hanno portato a raccogliere più di 300 firme – dice Karin Silvi –. Siamo molto contenti del grande coinvolgimento dei cittadini: in totale, abbiamo raggiunto 3.000 firme, di cui 1.800 solo nel comune di Reggio".

Le firme saranno depositate oggi, poi si passerà alla discussione in consiglio comunale. "Invito tutti a partecipare all’evento di martedì (domani, ndr) alle 21 al Catomes Tot, dove parleremo della sanità pubblica, della mozione popolare e, ovviamente, della questione dei parcheggi all’ospedale" conclude Silvi.

Coalizione Civica invita tutti i reggiani all’iniziativa “Come sta il nostro ospedale? Parliamo della situazione dei lavoratori, diritto alla salute dei cittadini, parcheggi dell’ospedale” che vedrà la partecipazione di tre personalità con esperienza nel settore e noti in città: Fabrizio Aguzzoli, capogruppo di Coalizione Civica e per decenni chirurgo oncologo dell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Gabriele Rinaldi, ex Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera universitaria di Siena ed ex Direttore Generale delle Aziende ospedaliere di Pesaro e Ferrara, e Giuseppina Parente, infermiera e sindacalista Fials.

A condurre la discussione sarà Karin Silvi di Coalizione Civica, promotrice e portavoce della mozione popolare lanciata per rivedere la sosta dei parcheggi all’ospedale Santa Maria Nuova.

La serata è aperta a tutte le persone interessate, si consiglia la prenotazione scrivendo a partecipa@coalizionecivica.re o contattando il numero 346 7887342.