"Oltre un milione e 700mila euro di fatture inesistenti: assolti"

Due uomini, in veste di legali rappresentanti della Pierre srl, sono stati assolti dall’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture inesistenti per oltre un milione e 700mila euro, che secondo la tesi accusatoria erano state emesse grazie a tre società-cartiere. Si tratta di un 56enne residente a Villa Minozzo e di un 60enne che abita a Reggio, difesi dall’avvocato Mattia Fontanesi: a fine settembre 2015 i due uomini risultavano amministratori della Pierre, società radicata in Appennino che raccoglie pubblicità per moto e macchine che partecipano ai rally e ad altre gare. Secondo la Procura, entrambi, come firmatari della dichiarazione dei redditi del periodo 2014, per evadere le imposte si sarebbero avvalsi di fatture per operazioni inesistenti, emesse da una prima società, "cessata nel novembre 2013", per 773mila euro, da una seconda per 320mila e da una terza per 650mila: il totale è di un milione e 743mila euro indicati nella dichiarazione annuale come elementi passivi fittizi, con iva pari a 383mila euro. La tesi accusatoria è nata da un verbale di accertamento dell’Agenzia delle entrate, secondo cui le tre società che avevano emesso le fatture erano inesistenti e gli importi delle fatture sarebbero state incongruenti rispetto all’attività prestata. Durante il processo sono stati ascoltati testi dall’accusa tra cui una funzionaria dell’Agenzia secondo cui erano emerse discrasie tra i dati dichiarati dalla società e quelli dai fornitori e dagli acquirenti. È stato ascoltato nel marzo 2023 anche l’imputato 56enne: per il 2014 ha depositato nel processo i contratti di prestazioni promo-pubblicitarie sottoscritte. E ha ricondotto gli spazi pubblicitari comprati alle singole sponsorizzazioni e ai vari eventi sportivi. Ha anche riferito di aver saputo che una delle tre società era cessata, ma che avvenne nel 2016 e non nel 2013 come indicato dall’accusa. Il commercialista della Pierre ha confermato l’esistenza dei contratti e il corretto invio delle dichiarazioni fiscali; una sua collaboratrice ha poi precisato che il valore medio di uno spazio pubblicitario non è mai inferiore a 25mila euro e che è variabile: su un paraurti anteriore dell’auto può essere 50mila euro, sul cofano anche molto di più.

Anche un pilota di rally ha confermato la stipula dei contratti. Il pubblico ministero ha chiesto per entrambi 2 anni di condanna; ieri il giudice Francesca Piergallini li ha assolti "perché il fatto non sussiste". "Abbiamo depositato i contratti con le tre società, i bonifici, la documentazione fotografica delle gare e la presenza delle pubblicità sulle macchine, dimostrando che tutta l’attività era reale. Esprimo soddisfazione – dichiara l’avvocato Fontanesi – per l’accoglimento della nostra tesi".

Alessandra Codeluppi