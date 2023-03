Omaggio a De Andrè

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande spazio alla musica con "La Pace. Omaggio a Fabrizio De Andrè", con protagonisti I Fabernoster a cantare "le storie di sconfitti, di chi non combatte e di chi fa la guerra al mondo intero". I Fabernoster sono musicisti professionisti legati da una profonda amicizia tra loro, che condividono la passione per le musiche e le poesie del cantautore genovese. Con Alberto Ruozzi a voce e chitarre, Jack Santini alle chitarre, Fabio Namio alle tastiere, Daniele Cavalca alla batteria, Davide Berselli alla viola, Lorenzo Rotteglia a cori e percussioni.

Info: 0522-1880040 e al 334-2555352.

Musica anche al teatro Ariosto, a Reggio, dove alle 20,30 c’è l’opera rock "Tommy" con The Rock Orchestra Ensemble, proposta a scopo benefico a favore del progetto Casa Domani della Fondazione Durante e Dopo di Noi. Uno spettacolo in forma di musical del celebre album degli Who.