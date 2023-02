Omaggio a Giuseppe Dossetti

L’Associazione Partigiani Cristiani di Reggio Emilia promuove per domani, ore 16.30, al Centro Simonazzi della Cisl, in via Turri, la presentazione del libro “Giuseppe Dossetti. La politica come missione” a cura del prof Luigi Giorgi, coordinatore generale dell’Istituto Luigi Sturzo. Quest’anno ricorrono i 110 anni dalla nascita di Giuseppe Dossetti e il libro ne ricostruisce con accuratezza i passaggi più importanti. Dalla formazione nell’oratorio reggiano di San Rocco sotto la guida di don Dino Torreggiani e nell’Università

Cattolica di Padre Gemelli alla partecipazione alla Resistenza in cui fu presidente del Comitato di Liberazione (Cln) di Reggio; dall’impegno nell’elaborazione della Costituzione all’assunzione di forti responsabilità in politica divenendo vicesegretario nazionale della Democrazia Cristiana; dalla partecipazione al Concilio Vaticano II alla scelta del sacerdozio dando vita alla comunità monastica della Piccola Famiglia dell’Annunziata. Giuseppe Dossetti è stato uno dei grandi protagonisti del ‘900 sia in campo civile che spirituale. Fermo e rigoroso il suo costante impegno per la Pace, scelse di far nascere la sua Comunità a Montesole, un territorio teatro di una delle pagine più atroci delle stragi naziste.

Nell’incontro, coordinato dal presidente dei Partigiani Cristiani reggiani, Giuseppe Pagani, dialogano con l’autore Luigi Giorgi, Pierluigi Castagnetti, Mirco Carrattieri e don Giuseppe Dossetti, l’omonimo nipote del monaco.