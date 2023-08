Omaggio a Jannacci e a Cochi e Renato

Stasera alle 21 in piazza Mazzini a Guastalla la rassegna di spettacoli estivi prosegue con "La strana famiglia", un concerto-cabaret in omaggio a Cochi e Renato e Jannacci, con ingresso libero. Un progetto nato nell’estate di quattro anni fa dall’idea di Nicola Filippini (batterista) e Giuliano Pensieri (tastierista). A loro si aggiungono i cantanti Luca Baiocchi e Guido Musi, entrambi guastallesi, con pluriennale esperienza alle spalle nell’intrattenimento. Con loro il progetto diventa ancora più ambizioso: qualcosa a metà tra il concerto e lo spettacolo di cabaret, volendo catturare lo spirito degli anni d’oro del "Derby", dove gli artisti di riferimento del gruppo hanno iniziato a farsi conoscere per poi diventare leggende.