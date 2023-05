Omaggio a Maria Callas al teatro Ruggeri

Volge al termine la rassegna di spettacoli organizzata dal Convivio Musicale Guastallese al teatro Ruggeri di Guastalla. Dopo aver affrontato temi come il barocco e la musica del "Sogno veneziano", stasera alle 21 va in scena "Diedi il canto agli astri, al ciel", un omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita. L’ultimo appuntamento della rassegna musicale rappresenta un vero concerto lirico, alternato a narrazioni biografiche, realizzato da Convivio Musicale Guastallese in collaborazione con Ars Ventuno Teatro Guastalla, regia e sceneggiatura a cura di Antonella Panini. Uno spettacolo che ripercorre le tappe della grande carriera di Maria Callas, con l’interpretazione di brani che il celebre soprano ha eseguito sui maggiori palcoscenici internazionali. Per informazioni e prevendite ci si può rivolgere all’Ufficio cultura e teatro, in vicolo Caracci a Guastalla, oppure alla biglietteria del teatro direttamente prima dello spettacolo.