Omaggio a Matilde di Canossa nel IX centenario della morte

Si aprirà domani (giovedì 2 ottobre) l’omaggio che Reggio Emilia, insieme a Ami-Associazione Matildica internazionale, ha deciso di tributare a Matilde di Canossa, regina d’Italia, in occasione del IX centenario della morte di Enrico V, erede di Enrico IV, e del millenario dell’inizio della dinastia Salica. Giovedì alle 14.30 prenderà il via in Sala del Tricolore il convegno internazionale ’Oltre Canossa. La dinastia Salica e il Regno Italico, nel IX centenario della morte di Enrico V’ con alcuni tra i massimi esperti di storia medievale e della Grancontessa. A presiedere la prima sessione, dedicata alla questione storiografica, sarà l’assessore Marco Mietto. Seguiranno gli interventi di Paolo Golinelli (Università di Verona), Étienne Doublier (Università di Colonia). Alle 16.30 verrà inaugurata la mostra ’Reggio Medievale e Matilde di Canossa’ allestita presso la sala mostre della biblioteca Panizzi e aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2025. L’esposizione sarà occasione per ammirare il patrimonio documentario della biblioteca Panizzi relativo a Matilde di Canossa, tra antichi codici e manoscritti e il famoso ‘Acta Comitissae Mathildis’ di Donizone. Il convegno proseguirà poi alla Panizzi con una sessione dedicata a “La prima età salica (1024-1056)” con Giuseppina Zanichelli (Università di Salerno), Florian Hartmann (RWTH Aachen) e Simone Collavini (Università di Pisa). Venerdì 3 il convegno si sposterà a Canossa con visita al castello di Canossa e al castello di Bianello.

Sabato 4 ottobre, di nuovo a Reggio, negli spazi della biblioteca Panizzi, gli studiosi discuteranno de “La dinastia salica, i Canossa e le aree del “Regno”con Pierpaolo Bonacini (Università di Modena e Reggio Emilia), Rossella Rinaldi (Ami), Raffaele Savigni (Università di Bologna), Andrea Tilatti (Università di Udine), e a seguire, de “Il sapere e le arti” con Eugenio Riversi (presidente del Comitato scientifico del convegno), Christoph Dartmann (Università di Amburgo) e Giorgio Milanesi (Università di Parma).