Omaggio a Mina e Ornella Vanoni

Si intitola ’Nemiche mai’ il concerto in programma stasera alle 21 al teatro San Prospero, in via Guidelli, con Sabrina Paglia che interpreta grandi successi di Mina e Ornella Vanoni, due voci di grande prestigio della canzone italiana e internazionale. Con Ovidio Bigi al pianoforte e Daniele Mariotti alla chitarra, con Bigi che si occupa pure degli arrangiamenti musicali. La ricerca, dal punto di vista canoro e artistico, appassionata ed "empatica" con queste due grandi cantanti, condotta da Sabrina Paglia, ha permesso di realizzare un concerto nuovo sia dal punto di vista musicale sia interpretativo. Un omaggio a due grandi voci che hanno entusiasmato diverse generazioni di appassionati di musica e di canto, con successi che ci accompagnano ormai da molti anni.

