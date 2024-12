Omaggio a Pierangelo Bertoli

Un tributo alle canzoni di Pierangelo Bertoli, a 45 anni dall’album "A muso duro" del celebre e compianto cantautore emiliano. Un concerto in scena stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, con protagonisti giovani talenti selezionati fra gli allievi della Sonus Academy di Sassuolo, accompagnati da una band formata da musicisti che in prima persona suonarono con Pierangelo o che conoscono a fondo il suo repertorio. Una emozione per il pubblico, così come lo è stata per i musicisti durante le prove, riscoprire i successi di Pierangelo Bertoli attraverso le nuove versioni proposte per l’occasione da giovani interpreti, pronti a lanciare il messaggio delle canzoni. Con Alessio Borghi alle tastiere, Giorgio Buttazzo alle chitarre, Gigi Cervi al basso, Frank Coppola alla batteria, Marco Dieci a pianoforte e chitarra, oltre che alla direzione artistica e musicale dello spettacolo.