Omaggio a Puccini al Ruggeri ’Lacinia’ al circolo Idee di Gomma

Omaggio a Giacomo Puccini, oggi alle 17,30 al teatro Ruggeri di Guastalla, per un evento organizzato dal Convivio Musicale Guastallese. In scena, impegnati in brani di Puccini, le voci dei soprani Stefania Spaggiari (foto) e Chiara Angella, del tenore Rodrigo Tosino, del baritono Silvio Zanon, accompagnati al pianoforte dal maestro Gianantonio Manzini. Partecipano il coro Barbieri diretto da Antonio Muto, il coro Marino Boni di Viadana e la Schola Cantorum di Mantova diretti da Marino Cavalca, presentati dal mezzosoprano Jana Szendiuchova Ghidini.

E stasera alle 21 al circolo "Idee di Gomma" di via del Carmine a Correggio, viene presentato "Lacinia", nuova produzione dello Spiralis Aurea Trio composto da Giuseppe Franchellucci e Mattia Cipolli ai violoncelli e Stefano Pilia (noto in ambito indie-rock nei Massimo Volume, Afterhours…) alla chitarra. L’idea di "Lacinia" vuole essere quella di definire un tragitto circolare dove inizio e fine si toccano suggerendo l’idea di un tempo non solo lineare ma anche ciclico e rituale, eterno ritorno, un processo della trasformazione dove la materia muta.