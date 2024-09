Omaggio a Virginia Woolf con ’Il gatto senza coda’

Al via a Guastalla, nel cuore del centro storico, la rassegna "Musica e letteratura in Esedra". Tre gli appuntamenti nell’area di via Catelani 2, accanto al teatro Ruggeri. Si comincia oggi alle 17,30 con "Il gatto senza coda", omaggio a Virgina Woolf.

Una rappresentazione con Laura Panizza affiancata da Monia Begotti, Marco Panizza e Rossana Tagliati, con Elisabetta Marchetti al violoncello, interventi pittorici di Marisa Bittasi. "Il gatto senza coda" fa riferimento al testo di "Una stanza tutta per sé", versione definitiva del 1929.

Il saggio è legato a due conferenze che la scrittrice tenne nel 1928 sul tema del rapporto tra donne e romanzo.

La rassegna prosegue il 10 settembre alle 21 con "Canzoni a manovella contro il logorio della vita moderna" con Pan&Tones e Porcapizza, mentre il 17 settembre alle 21 andrà in scena "Tutte le lettere d’amore" con Emanuela Cardelli, Luca Menozzi e Sonja Testi.

Ingresso libero.