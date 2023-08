Omaggio a William Govi di Albinea: grande maratoneta e cittadino del mondo

Una teca in memoria del maratoneta albinetano William Govi sarà inaugurata il 3 settembre, alle 12, nella palestra comunale di via Grandi (Circolo Tennis). L’iniziativa rientra nel programma della fiera della Fola. Govi, scomparso il 24 agosto del 2013 all’età di 57 anni, detiene il record italiano con la bellezza di 745 maratone corse. Era conosciuto da tutto il movimento podistico italiano e non solo per la sua passione per la corsa. Ha disputato competizioni in ogni angolo del mondo. Al compimento dei 42 anni e 195 giorni di vita, i numeri della maratona, William Govi organizzò con gli amici una maratona speciale davanti alla sua casa di Albinea in via Togliatti. La gara consisteva nel percorrere avanti e indietro lo stesso tratto di strada di 527 metri e 39 centimetri (80 volte in totale). Una scommessa ripetuta qualche anno dopo in occasione della sua 500esima maratona. "Il suo è stato uno spirito libero di chi sapeva abitare il mondo, facendosi guidare dal desiderio di conoscere e dalla passione per il podismo", dicono dal Comune di Albinea.

m. b.