Omaggio ai caduti per la libertà. Ecco orari e tappe del corteo

Anche il Comune di Albinea celebrerà l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le iniziative di venerdì 25 aprile sono organizzate in collaborazione con la locale sezione di Anpi, Istoreco e Pro Loco Albinea. Alle 9 si terrà l’inaugurazione del ‘Vettore della memoria’ installato sulla facciata del piccolo museo ‘Storie che pesano’ adiacente a piazza Cavicchioni. A seguire il corteo ricorderà i caduti e deposizione corone di fiori. Alle 9.30 omaggio alle lapidi dei partigiani di Borzano.

Alle 10.30 il corteo sarà a Botteghe per rendere omaggio al monumento in piazza Caduti Alleati. Alle 10.45 tappa a Fola per la deposizione delle corone alle lapidi in municipio, al cippo che ricorda Mario Simonazzi ‘Azor’ e al monumento in piazza. Alle 11.15 ci si sposterà sul palco allestito in piazza Cavicchioni. Seguiranno un momento di preghiera, i discorsi ufficiali e Parole di resistenza, una rievocazione teatrale dedicata al partigiano Livio Piccinini ‘Delinger’ a cura della classe di teatro di Risonanze.

In piazza mostra didattica e un piccolo accampamento partigiano a cura della Brigata Ribelli di Reggio. Sarà allestita la mostra fotografica ‘La Liberazione ad Albinea’. Alle 12.30 il pranzo della Liberazione.

m. b.