Omaggio al genio di Wandrè

Stasera alle 21 nel Foyer del teatro Pedrazzini, a Fabbrico, il Collettivo "I partigiani di Wandrè" presenta una performance sulla storia di Antonio Vandre Pioli, in arte Wandrè, genio misconosciuto in Italia ma "venerato" all’estero. Nato a Cavriago, il suo percorso è intriso di creatività e musica. Figlio di un disertore per amore, Wandrè eredita la passione per la liuteria e la forza di coltivare sogni impossibili, riuscendo a realizzarli nonostante le difficoltà. Dai monti dell’Appennino come partigiano a soli sedici anni fino al mondo della liuteria, dove ha rivoluzionato la chitarra negli anni Cinquanta, arrivando all’adesione al movimento Fluxus. Una vita tra sogni e sfide, sempre coerente con le sue idee. A Fabbrico viene proposta una performance che racconta una storia di passione, rivoluzione e musica.