Omaggio al mondo dei Beatles Grande serata con Sarah Jane Morris

Si prevede tutto esaurito, stasera alle 21,30, al concerto di Sarah Jane Morris, accompagnata dal Solis String Quartet con Vincenzo Di Donna e Luigi Di Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola, Antonio Di Francia a vioncello e chitarra. Appuntamento alle scuderie di Villa Spalletti, a San Donnino di Liguria a Casalgrande. Viene proposto un album-concerto che rende omaggio al mondo musicale dei Beatles, che dopo più di cinquant’anni riesce a brillare di luce assoluta, come solo le vere opere d’arte sanno fare. "All you need is love" è il progetto costruito da Solis String Quartet insieme a Sarah Jane Morris per restituire sul palco la magia dei "fab four". Si crea così una simbiosi tra musica pop e classica e pop che sfiora il jazz e il blues nelle atmosfere vocali evocate, naturalmente, da Sarah Jane Morris, la cui prepotente cifra personale esclude ogni possibilità di "imitazione" passiva, privilegiando al contrario un racconto di straordinaria e coinvolgente originalità.

Per Sarah Jane Morris si tratta dell’ennesimo ritorno sulla scena reggiana, dove è già stata impegnata in concerti di altissima qualità.

Info: 334-2555352 o 0522-188040.

a.le.