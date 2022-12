Omaggio al poligono e fiaccolata per la strage fascista

Oggi e domani, 27 e 28 dicembre, a 100 anni dalla marcia su Roma, a 50 dalla fondazione dell’istituto Alcide Cervi, dedicato al padre dei sette fratelli Cervi, si celebra il 79° anniversario della loro fucilazione. Uccisi dai fascisti, nel dicembre del ’43, nel poligono di tiro di Reggio, dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre dello stesso anno. Un anniversario, particolarmente importante, per rafforzare libertà e democrazia, in cui si omaggia il sacrificio dei sette fratelli e quello di Quarto Camurri. Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) afferma: "Ricordiamo con commozione la vita stroncata dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri. A casa Cervi portano il loro contributo dei giovani, riflettendo sul significato della Resistenza. La scelta di libertà di allora è la stessa da compiere oggi, verso le guerre, il dominio di pochi. Il bene della democrazia è affidato oggi alle nostre mani".

Oggi alle 11 a Guastalla si omaggia invece Quarto Camurri, sul suo sepolcro e nella stele commemorativa in piazza Matteotti, con gli interventi di Camilla Verona (sindaca Guastalla) e Albertina Soliani. Il pomeriggio, alle 18, in piazza Caduti del Macinato a Campegine, parte la fiaccolata in ricordo dei sette fratelli fino alla tomba monumentale della famiglia Cervi con Soliani e il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò.

Domani, giorno della fucilazione, alle 9,45 c’è l’omaggio al poligono di tiro, in città, con Soliani, Luca Vecchi (sindaco Reggio), Ermete Fiaccadori (presidente Anpi), Iolanda Rolli (Prefetto). Alle 11, a casa Cervi, saluti di Soliani e Giorgio Zanni (presidente Provincia), Luca Ronzoni (sindaco Gattatico) e incontro su ’La Resistenza negli occhi dei giovani di oggi’, con Emma Bonati Nicolazzi (studentessa), Giovanni Mattia (coordinatore Libera), Andrea Castronovo (testimone resistenza in Myanmar), Fabio Spezzanti (docente). Alle 15, al museo Cervi, ’Le parole, la musica e i segni del racconto’: brani sulla famiglia Cervi, tratti dal volume: ’Nel mio cuore finì la loro storia’, con accompagnamento musicale dei fratelli Severini (componenti del noto gruppo dei Gang), letture di Luca Ariano, Eleonora Taglia, Roberto Bertozzi, animazioni grafiche di Valeria Cavallini. Ingresso a offerta libera. Partecipazione ad ingresso libero Il Museo Cervi è aperto al pubblico il 27 dicembre dalle 9 alle 13 e il 28 dicembre dalle 9 alle 17. Info: www.istitutocervi.it.

Mariagiuseppina Bo