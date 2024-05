Omaggio alle vittime delle mafie

Memorial day, la segreteria provinciale Sap, guidata da Paolo Lorusso, ha organizzato sabato al Centro sportivo Csi di Reggio la giornata per ricordare quanti hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata e del terrorismo. La manifestazione nacque all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio (1992). Hanno partecipato anche gli studenti della classe 2ª D della Marco Emilio Lepido accompagnati dalla professoressa Alessandra Romolotti, ai quali è stato affidato il testimone della Memoria. Si sono svolti un torneo di padel e uno di volley, con formazioni composte da donne e uomini delle forze dell’ordine e studenti. Il ricavato donato in beneficenza ai missionari reggiani (rappresentati da Don Luigi Ferrari) che operano in Brasile e Amazzonia per allontanare i giovani dalla via della droga usando come arma proprio lo sport. Presente anche il segretario nazionale Roberto Mazzini.