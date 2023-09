Omar Santini, l'addio a Correggio tra i suoi fiori

Molti amici e conoscenti hanno dato l’addio a Omar Santini, vinto a 71 anni da una breve malattia. Santini era stato il fondatore dell’azienda Sun Garden di via San Prospero a Correggio. Proprio nella serra aziendale è stata allestita la camera ardente, dove è stata impartita la benedizione, prima del trasferimento del feretro per la cremazione. Le ceneri riposeranno a San Martino in Rio, nella tomba della figlia Tania, stroncata nel 1999 da malattia, a soli 26 anni di età. Lascia la figlia Daniela, il genero Davide, fratelli, nipoti e altri parenti.

Santini era conosciuto per l’attività di florovivaista, che l’aveva portato pure ad occuparsi della creazione di tanti spazi verdi pubblici di Correggio. Era appassionato di bonsai, che coltivava e commerciava in Italia e all’estero. L’addio si è svolto tra i suoi amati fiori e tra le piante di cui era appassionato, accompagnato pure dalle note di "Romagna mia", canzone che gli era entrata nel cuore. Aveva fondato l’azienda nel 1980 nella piccola sede di via Monache, per poi trasferirsi nel 2000 nell’area di via San Prospero. Eventuali offerte all’associazione Ail.