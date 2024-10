Ombretta Brama scomparsa a 52 anni, ex barista e impiegata alla Coop

Vasto cordoglio a Scandiano ha suscitato la notizia della prematura morte dell’ex barista Ombretta Brama. Aveva 52 anni. Ombretta si è spenta lunedì, all’ospedale di Reggio, a causa di una grave malattia scoperta sei mesi fa. La 52enne viveva a Chiozza assieme alla madre. Ombretta lavorava da tempo come impiegata alla Coop del Grandemilia di Modena. Nel passato aveva anche gestito alcuni bar a Scandiano, collaborando nelle attività assieme ai suoi famigliari. Ombretta Brama lascia la mamma Graziella Fiorelli, la zia Luigia, la sorella Olga con Davide, il fratello Sandro con Erika, i nipoti Edoardo, Emma e Matteo, gli zii, le zie, i cugini, altri parenti e agli amici. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 9.30 partendo in auto dalla camera ardente dell’ospedale Magati di Scandiano per raggiungere la chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. La salma sarà poi cremata.

Questa sera, alle 19, in camera ardente sarà recitato il rosario. La famiglia della 52enne ha ringraziato tutto il personale del Core di Reggio, il servizio infermieristico domiciliare di Scandiano e il medico curante, la dottoressa Laura Maldina, per "l’assistenza premurosa e le meticolose cure prodigate con professionalità alla cara congiunta". Ai fiori sono preferite offerte da devolvere a favore della Fondazione Grade per sostenere il Core: Banca Credem; iban IT31S0303212804010000012000. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia.

Matteo Barca