Omi Festival, il ritorno Alle Reggiane si respira un’aria internazionale

A due passi dall’Arena c’è un altro luogo che trasuda storia reggiana e si prepara a una tre giorni di artisti italiani e internazionali al Capannone 15. Il prossimo 29 settembre Omi Festival arriverà alla sua seconda edizione: "La prima fu di due giorni, con un’affluenza di circa ottomila persone complessive – riferisce Giammarco Ibatici di Nameless srl, società che ha ideato e organizzato il festival –. Per questa seconda edizione abbiamo pensato di aggiungere un giorno e sarà appunto il 29-30 settembre e l’1 ottobre".

"Abbiamo anche valutato una formula con una proposta musicale ampia – aggiunge –. Avremo esibizioni live durante il giorno, fino alle 21 (venerdì Geolier, sabato Shiva e domenica Lazza, ndr), per poi terminare la serata con dei dj set internazionali (venerdì Luca Agnelli, sabato Benny Benassi e domenica Gordo, ndr). Come affluenza ovviamente ci aspettiamo di migliorare i numeri dello scorso anno". A settembre 2022, gli albori di Omi, Ibatici disse che era presto per parlare di ’appuntamento annuale’. "Questo evento era e rimane ancora una sfida – ribatte oggi –. Creare un festival è uno sport complesso e pieno di imprevisti, ma comunque siamo riusciti a programmare la seconda edizione".

Più si andrà avanti negli anni, tra l’altro, più è verosimile pensare che la zona Campovolo e limitrofi diventi un perno attorno a cui far gravitare i grandi eventi reggiani. Non a caso il sindaco Vecchi, nell’intervista pubblicata ieri sul Carlino, ha parlato anche dell’idea di adibire a camping quello che, di fatto, lo era già diventato nella settimana che ha preceduto il concerto di Styles. Fans da tutto il mondo, tenda alla mano, potrebbero trovare sistemazione nella pista Cimurri.

"Se la zona dell’Arena nel tempo venisse dotata di ulteriori servizi, come potrebbe essere il camping, vista la vicinanza per noi sarebbe di sicuro molto positivo – commenta Ibatici –. Lo scorso anno abbiamo avuto parecchio pubblico da fuori regione. Chiaramente poi, un festival per avere successo deve avere un radicamento locale".

g.ben.