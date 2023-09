Omi Festival: il top di house e techno mondiale

Poche ore dopo il successo ottenuto un anno fa, gli organizzatori avevano annunciato l’impegno per ripetere la manifestazione. E a dodici mesi di distanza, ecco ripresentarsi l’Omi Festival, l’evento di Reggiane Parco Innovazione, che si svolge in un’area che per decenni ha ospitato una delle realtà di produzione industriale tra le principali a livello nazionale: le Officine Reggiane. Un’area dismessa, che in parte ora accoglie spazi per innovazione, cultura, ricerca e sviluppo. E’ qui che nel 2022 è nato l’Omi Festival, che ora si ripete, portando a Reggio Emilia il meglio della scena house e techno italiana e internazionale, proprio nella suggestiva ambientazione post industriale di Reggiane Parco Innovazione.

Dalla serata di oggi e fino alla tarda serata di domenica sono attesi numerosi artisti, tra i quali il dj e produttore reggiano Benny Benassi, noto a livello internazionale e reduce dall’esito positivo dell’Elletronic Bbq che si è svolto a Castellarano. Già nel 2022 Benassi era stato tra i protagonisti dell’Omi Festival, in quel caso affiancato da Guè, Tananai e Raffa Fl.

Il programma si presenta ricco anche in questa edizione 2023. Si comincia stasera con le esibizioni di Geolier, Luca Agnelli, Edmmaro-Sl Vr, Double Essence. Domani sera, invece, tocca proprio Benny Benassi, ma anche a Shiva, Chapter & Verse, Finesse, Kid Yugi, Alex Zobbi Mazay. Gran finale domenica con Lazza, Goedo, Diss Gacha, Havoc & Lawn, Nicola Schenetti e Roccardo Savi.

Porte aperte da domani a domenica dalle 16 a mezzanotte.

I biglietti per ogni singola serata sono disponibili a 25 euro più diritti di prevendita, gli abbonamenti per i tre giorni costano 65 euro più diritti di prevendita. Per informazioni e prevendite: https:omifestival.com.

L’ingresso all’Omi Festival 2023 è consentito ai maggiori di 16 anni: l’accesso agli under 16 è consentito solamente in presenza di un genitore. Gli organizzatori, dopo il successo di pubblico di un anno fa, hanno deciso di riproporre un evento "dal contenuto artistico e culturale" in un’area ricca di storia e significati, come le ex Officine Reggiane. Si vuole presentare la musica come mezzo di riqualificazione e offrire al pubblico reggiano una manifestazione di valenza internazionale. E ancora una volta il dj Benny Benassi non ha voluto mancare a questo appuntamento "in casa". "In quei capannoni – ha commentato il noto dj – si avverte l’atmosfera delle grandi città europee. Dopo il successo del recente evento a Castellarano, sono molto felice di tornare nella mia città natale con questo nuovo live. E’ una straordinaria occasione". Per gli ospiti dell’Omi Festival 2023 l’esibizione rappresenta anche la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, vista l’attenzione riservata a questo evento, anche da persone attese da varie regioni d’Italia e non solo. Una straordinaria occasione soprattutto per cantanti, rapper, musicisti giovani emergenti, che stanno iniziando la loro carriera professionale, oltre che per quegli artisti che si stanno ormai consacrando ad alti livelli.

Antonio Lecci