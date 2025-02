Omicidi del 1992, l’appello bis. Verranno interrogati i pentiti

I pentiti Antonio Valerio, Salvatore Angelo Cortese, Giuseppe Liperoti e Salvatore Muto sono i quattro assi che la Procura antimafia ha calato sul processo d’appello bis per due delitti di ‘ndrangheta che insanguinarono Reggio e Brescello nel 1992. Si tratta dell’uccisione di Nicola Vasapollo a Pieve Modolena (21 settembre) e di Giuseppe Ruggiero, freddato a Brescello il 22 ottobre da un commando di killer travestiti da carabinieri, arrivati alla sua abitazione a bordo di Fiat Uno "truccata" con i colori dell’Arma. Saranno interrogati già dalla prossima settimana, probabilmente insieme all’ex imputato Nicolino Sarcone, già uscito dal processo in quanto condannato a 30 anni di carcere, con rito abbreviato, per entrambi i delitti. Il primo ad essere ascoltato sarà il torrenziale Valerio, a sua volta vittima di un tentativo omicidio (tra i killer incaricati di farlo fuori anche Paolo Bellini) e dal giugno 2017 collaboratore dell’Antimafia, che ha contribuito a ricostruire molti delitti della guerra tra clan cutresi-reggiani ma anche il quadro storico in cui la presenza ‘ndranghetistica delle nostre terre è passata da una fase militare ad una vera colonizzazione.

Gli imputati di "Aemilia 1992" sono tutti nomi eccellenti: il boss Nicolino Grande Aracri, accusato di essere il mandante dell’omicidio brescellese (era già stato condannato all’ergastolo per quello di Vasapollo). E poi Antonio Ciampà (anch’egli accusato di essere il mandante dei due delitti), Angelo Greco, 59 anni, e Antonio Lerose (58 anni, residente a Carpi), come partecipi del delitto di Brescello. Ieri in aula era presente Lerose, mentre gli altri erano collegati in video dal carcere. La Corte di Cassazione nel dicembre 2022, come richiesto dal procuratore generale Luigi Birrittieri, aveva annullato le loro assoluzioni, disposto un nuovo processo e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, che ieri ha deciso sulle richieste al termine di una camera di consiglio durata circa un’ora. Prima tra la pm antimafia Beatrice Ronchi e le difese dei quattro era stata battaglia su cosa ammettere o meno nel nuovo dibattimento. Alle richieste della Dda si è associato l’avvocato Salvatore Tesoriero, legale del Comune di Brescello, costituito come parte civile. La Corte ha anche disposto l’acquisizione di alcune sentenze satellite sempre legate all’attività delle cosche. Vi è poi una serie di persone che potrebbero essere ascoltate come testimoni; la Corte si è riservata di ascoltarli qualora servissero per chiarire i fatti. Oltre a Sarcone, c’è il pentito Vittorio Foschini, l’ex direttore di banca Renato Cavazzuti (che in quegli anni avrebbe gravitato attorno ai Dragone) e l’ex capo della squadra mobile reggiana Guglielmo Battisti.