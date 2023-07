Omicidi del ’92. "Acquisire di nuovo le testimonianze"

"I giudici d’Appello avrebbero dovuto rinnovare la prova dichiarativa nella sua interezza, non potendo limitarsi a una selezione di fonti, né delle circostanze sulle quali dovevano essere risentiti". In pratica, i collaboratori di giustizia andavano riascoltati tutti davanti al tribunale e su ogni circostanza. Sui delitti di mafia del 1992 - l’uccisione di Nicola Vasapollo a Pieve (morto il 21 settembre di quell’anno) e di Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre) - la Cassazione ha ravvisato una violazione del diritto al contraddittorio. È questo il motivo per il quale, nel dicembre scorso, ha annullato con rinvio la condanna all’ergastolo ad Angelo Greco e Antonio Lerose relative all’omicidio di Brescello e quella di Ciampà per Brescello e Pieve. Le difese avevano sollevato una violazione riguardante la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: secondo la Corte suprema, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che il verdetto di primo grado, sulle assoluzioni, fosse basata su errore revocatorio dovuto a omissione, falsificazione e invenzione. E avevano disposto l’assunzione soltanto delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia", incorrendo così "in una violazione" della norma secondo cui il giudice di secondo grado deve rinnovare l’istruttoria dibattimentale nel caso di appello proposto dal pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi che riguardano la prova dichiarativa.

"Nonostante il pm avesse contestato la valutazione fatta in primo grad odelle dichiarazioni ritenute decisive dei pentiti Salvatore Angelo Cortese, Antonio Valerio, Giuseppe Liperoti, Vittorio Foschini e Salvatore Muto, la Corte d’Assise d’Appello ha escluso la rinnovazione istruttoria integrale". La Cassazione ha invece rigettato la richiesta di rinnovare anche gli esami degli imputati Lerose e Greco. La Suprema Corte aveva confermato l’ergastolo per Brescello a carico Nicolino Grande Aracri, la cui responsabilità risulta definitivamente accertata: "Secondo i giudici di Appello, il racconto di Cortese, riscontrato da quello di Valerio, ha consentito di ricostruire il ruolo di organizzatore dell’omicidio. Era presente alla riunione convocata da Ciampà, in cui fu dato incarico di uccidere Ruggiero. E fu lui a ricevere il denaro per l’acquisto delle armi. Era presente sull’auto che, insieme a Cortese, Dragone e Greco, la notte del 13 ottobre partì per Modena, dove in un appartamento furono raggiunti da Nicolino Sarcone che, con la sua fidanzata, portò le divise da carabinieri" usate per travisarsi e presentarsi alla porta della vittima. Per Grande Aracri la Cassazione ha invece annullato, con rinvio in Appello, la condanna per Pieve.

In secondo grado, lo ricordiamo, erano stati tutti condannati all’ergastolo, ribaltando il verdetto emesso a Reggio dove tutti erano stati assolti (tranne Grande Aracri per il solo omicidio di Brescello). In terzo grado anche il procuratore generale Luigi Birritteri aveva avanzato le richieste uguali a quelle poi disposte dalla Cassazione: annullamento con rinvio per Greco, Lerose e Ciampà, stessa domanda per Grande Aracri solo su Pieve e conferma della condanna per Brescello.

Alessandra Codeluppi