Omicidio Cavalletti a Reggiolo: ucciso dall’ex moglie Brandoli a coltellate e martellate

Reggiolo (Reggio Emilia), 31 marzo 2025 – Francesca Brandoli si è tolta la vita nel carcere di Bollate. Stava scontando l’ergastolo per aver ucciso l’ex marito, Christian Cavaletti, la sera del 30 novembre 2006 nella zona industriale di Reggiolo, nell’abitazione annessa all’azienda della vittima, artigiano edile di 34 anni.

La notte del delitto

Un delitto portato a compimento con una decina di coltellate inferte alla schiena, testa e addome, oltre a diverse martellate. La sua auto, una Fiat Doblò, aveva le gomme tagliate. L'ipotesi iniziale era che Cavalletti si fosse accorto dalla finestra del danneggiamento, scendendo in cortile per capire cosa stesse accadendo, in quell’area di via Caboto. Ma forse, trovando l’aggressore armato, aveva deciso di scappare verso casa, venendo raggiunto e accoltellato. Era stato il vicino di casa, sentendo le urla di Christian, a dare l’allarme a soccorsi e forze dell’ordine. Era stato pure necessario prendersi cura dei figli in tenera età della vittima, all’epoca di 3 e 5 anni, che erano in casa del padre al momento del delitto.

Le indagini

Da subito le indagini si erano concentrate sull’ex moglie, Francesca Brandoli, modenese che nel 2006 aveva 33 anni, e del nuovo compagno, Davide Ravarini, insegnante e grafico pubblicitario milanese che aveva vissuto anche a Firenze, Cesena e Forlì. Poche ore prima dell’omicidio, l’allora presidente del tribunale di Reggio, Roberto Piscopo, aveva affidato i due figli al padre. E dopo una decina di ore, a Reggiolo, Cavaletti era stato ucciso. Grazie a un controllo degli scontrini del centro commerciale Grand’Emilia si scoprì che nel pomeriggio di quella stessa giornata, la Brandoli e Ravarelli – ripresi dalle telecamere a circuito chiuso – erano usciti con un coltello e un martello nuovi di zecca, mai più trovati.

La condanna all’ergastolo

La coppia, poco prima del delitto, era andata a vivere nel Modenese, vicino alla famiglia della donna. Tre anni dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati, con la Cassazione a confermare il carcere a vita per Francesca Brandoli e Davide Ravarelli. La loro relazione si era poi interrotta, con la Brandoli che si era poi sposata, nell’agosto del 2011, con Luca Zambelli, condannato per l’omicidio della moglie, conosciuto ai tempi della reclusione al carcere bolognese della Dozza. I due avevano poi divorziato 5 anni dopo.