Omicidio Daveti, fissata l’udienza preliminare

È stata fissata per i primi di novembre l’udienza preliminare del processo per l’omicidio di Stefano Daveti. La procura di Reggio Emilia, a fine luglio, aveva chiesto il rinvio a giudizio per Cristian Chesi, 47 anni, il vicino di casa dell’artista spezzino che si è spento il 24 giugno 2024 dopo tre giorni di agonia a seguito dell’aggressione subita in casa propria e delle lesioni provocate dai colpi di bastone.

Stefano Daveti, 63 anni, era stato professore di storia dell’arte in Sardegna, ma da dieci anni aveva scelto di risiedere a Morsiano di Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano, non lontano dalla casa dei Chesi.

L’accusa formulata per l’imputato è di omicidio volontario in concorso, con le aggravanti della minorata difesa e dell’uso di un’arma impropria (bastone o spranga di ferro): l’artista infatti venne colpito a sprangate mentre si trovava nella sua camera da letto.

In un altro filone d’indagine parallelo, ora stralciato, resta invece indagato il padre Emore e per lui proseguono gli accertamenti degli inquirenti.

Il 63enne, venne trovato in casa agonizzante dai sanitari del 118, avvertiti proprio dai vicini di casa padre e figlio, in condizioni ormai disperate. Nonostante l’immediato ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, nella notte del 21 giugno dell’anno scorso, non riprese mai conoscenza, morendo dopo tre giorni di atroci sofferenze.

Nelle ore successive alla tragedia si era tracciata la pista di un litigio degenerato tra Daveti e i due Chesi, oltre a presunte tensioni da tempo in corso tra loro anche a causa del carattere istrionico e rumoroso dello spezzino. Una tesi che i fratelli della vittima, Renzo e Andrea, hanno però sempre respinto, ribadendo l’assoluta indole pacifica di Stefano, "lontana da qualsiasi tipo di violenza e provocazione".

La famiglia Daveti si è affidata all’avvocato Andrea Lazzoni del foro di La Spezia per la costituzione di parte civile nel procedimento. Alle indagini per ricostruire la dinamica della morte violenta hanno preso parte anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche Ris di Parma.

Dopo la morte improvvisa e violenta di Daveti, gli amici artisti e i familiari lo avevano ricordato con una fiaccolata. Poi il funerale si era celebrato a Villa Minozzo. "Sulle montagne dell’Appennino sperava di trovare lo spazio libero e la serenità d’animo per dare forza alla sua arte", aveva raccontato il fratello Renzo. Invece ha trovato una tragica fine.