Omicidio del padre Eletti condannato a 24 anni e due mesi La madre in lacrime

di Nicola Bonafini

Ventiquattro anni e due mesi. Marco Eletti dovrà scontare questa pena per l’omicidio del padre Paolo e quello tentato della madre, Sabrina Guidetti, avvenuto nella loro casa di via Magnanini a San Martino in Rio, il 24 aprile del 2021.

Il 33enne, secondo il giudizio di primo grado – pronunciato ieri pomeriggio dalla corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Matteo Gambarati e i giudici popolari – è stato riconosciuto colpevole con l’aggravante della premeditazione per entrambi i capi d’imputazione più gravi, e l’utilizzo delle sostanze venefiche "e insidiose" per il tentato omicidio della madre; mentre è caduta quella dei futili motivi per entrambe.

Non solo, a rendere ancora più ‘morbida’ una sentenza che avrebbe potuto essere sostanziata su presupposti molto più duri, è il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’assoluzione per il reato legato all’aver falsificato delle ricette mediche.

Accusa ridimensionata. A poco sono valse le due ore di requisitoria del pubblico ministero, Piera Cristina Giannusa, ieri mattina. La dottoressa Giannusa, con grande puntiglio e determinazione, aveva chiesto l’ergastolo per Eletti, oltre a 18 mesi di isolamento diurno. Una valutazione che nasceva dal fatto che, dal punto di vista della procura, erano provati oltre "ogni ragionevole dubbio" la responsabilità dell’imputato per quanto riguarda l’omicidio e il tentato omicidio (da qui la richiesta del ‘fine pena mai’) e pure i capi d’imputazione ‘minori’ – importazione illegale di sostanze venefiche e falsificazione di ricette mediche – da cui la richiesta di isolamento diurno.

Soprattutto, per il pubblico ministero nonché titolare del fascicolo dell’inchiesta fin dall’inizio, Eletti non sarebbe risultato meritevole delle attenuanti generiche e soprattutto avrebbero retto la premeditazione e i futili motivi.

"Marco Eletti è uno scrittore – ha concluso la sua requisitoria il pm –. Ebbene, come nei suoi libri, vi è un inizio, quello compiuto da lui (l’omicidio e il tentato omicidio, ndr); poi abbiamo proseguito noi con le indagini e il finale lo dovete scrivere voi della giuria con quello che deciderete". Ma, alla prova della Camera di Consiglio, al di là del verdetto di colpevolezza, ha retto solo la premeditazione.

Le lacrime di Sabrina. Al termine del pronunciamento della presidente Beretti, Marco Eletti ha abbandonato subito l’aula, mentre la madre Sabrina (sempre presente a ogni udienza) è scoppiata in lacrime. Un pianto liberatorio, di commozione e speranza: "È una sentenza che apre a tante possibilità per Marco. Come mi sento? Potete immaginare come possa stare. È un momento particolare, ma ci rifaremo… "

Soprattutto c’è da ricostruire un rapporto con il proprio figlio: "Sicuramente questa può essere l’opportunità per un nuovo inizio. La possibilità che tra madre e figlio possa ricostruirsi un rapporto su basi nuove".

Alla domanda se prova rancore nei confronti del figlio, la signora Guidetti si prende un attimo per pensare: "Diciamo che adesso abbiamo l’occasione per ritrovarci come madre e figlio e andare avanti", la risposta.