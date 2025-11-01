Omicidio di Saman Abbas. Anche i cugini in Cassazione contro la condanna all’ergastolo

Sono stati depositati in Cassazione anche i ricorsi delle difese dei cugini Ikram Ijaz e Noman Ul Haq, tutelati rispettivamente dagli avvocati Mariagrazia Petrelli e Luigi Scarcella contro la sentenza di secondo grado emessa in aprile per l’uccisione di Saman Abbas, la diciottenne di Novellara assassinata e sepolta poco dopo la mezzanotte del primo maggio 2021 nelle campagne limitrofe alla casa in cui viveva con i familiari. I motivi sono noti: aveva rifiutato un matrimonio combinato e frequentava un altro ragazzo.

Una vita troppo libera e occidentale per le usanze della famiglia. La Corte d’Assise d’Appello presieduta da Domenico Pasquale Stigliano aveva riformato il verdetto di primo grado.

I genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati condannati all’ergastolo non solo per l’omicidio ma anche per la soppressione di cadavere; sono state ritenute sussistenti pure le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti.

I due cugini Ikram Ijaz e Noman Ul Haq, che in primo grado erano stati assolti, sono stati giudicati responsabili di omicidio e di soppressione, con premeditazione e motivi abietti e futili: anche per loro è stato deciso l’ergastolo.

La pena allo zio della ragazza, Danish Hasnain, che un anno e mezzo dopo l’omicidio fece trovare il cadavere della giovane in una fossa, è stata innalzata da 14 a 22 anni.

Nei giorni scorsi avevano depositato i ricorsi alla Corte suprema anche le difese dei genitori: Abbas, tramite l’avvocato Sheila Foti, e di Shaheen, attraverso l’avvocato Simone Servillo. Stessa cosa per lo zio Hasnain, assistito dall’avvocato Liborio Cataliotti.

In primo grado, quando il tribunale fece cadere le aggravanti, lo zio potè fruire dello sconto di un terzo della pena dovuto alla sua precedente richiesta di rito abbreviato.

Nelle 288 pagine presentate dalle difese dei cugini, si legge: "La sentenza impugnata – cioè quella di secondo grado – non si fonda su una valutazione imparziale del compendio probatorio, ma su una lettura selettiva e confermativa, costruita a partire dal pregiudizio della colpevolezza e dell’esistenza della premeditazione dei ricorrenti: non una verifica - scrivono gli avvocati Scarcella e Petrelli - ma una dimostrazione a posteriori della tesi assunta sin dall’inizio".

Sono otto i motivi di impugnazione presentati.

Tra i punti centrali contestati,quelli dell’aggravante della premeditazione e la partecipazione dei cugini.

Alessandra Codeluppi