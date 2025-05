Omicidio Friday Endurance. Il pm chiede due ergastoli

La pena dell’ergastolo è la richiesta avanzata ieri dalla procura di Modena per Adenomo Ogbeide, 30 anni, e Kingsley Osaiande (27 anni), i cittadini nigeriani a processo per l’omicidio del connazionale Friday Endurance. Il delitto era avvenuto nel pomeriggio del 20 agosto 2023 in corso Vittorio Emanuele a Modena. La vittima, 30enne, in Italia da sei anni con una richiesta di protezione internazionale, era stata accoltellata a morte, in pieno giorno sotto gli occhi di turisti e passanti.

Il giorno dopo la Polizia aveva fermato due nigeriani, residenti nel Reggiano. In base alle indagini, vittima e indiziati avevano dei precedenti per spaccio di droga. La sorella della vittima, costituita parte civile, ha chiesto un risarcimento di 200mila euro.

Mercoledì prossimo il processo proseguirà con le arringhe dei legali difensori dei due nigeriani, gli avvocati Fernando Giuri e Miras Athanassios. Decisive per le indagini furono le testimonianze dei presenti e le immagini della videosorveglianza che inquadravano i due mentre scappavano a piedi in direzione piazzale Natale Bruni dopo avere sferrato i fendenti letali al collo della vittima.

L’omicidio, da quanto emerse nell’immediatezza dei fatti, era maturato nell’ambiente dello spaccio di droga, forse un debito di poche decine di euro. "Mi ha detto che lo avevano rapinato il giorno prima e che li stava cercando – ha raccontato il aula un amico di Endurance –. Mentre eravamo insieme al parco, gli è arrivata una telefonata: indicavano quei ragazzi in corso Vittorio Emanuele".

