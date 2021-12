Reggio Emilia, 6 dicembre 2021 - Si tengono questa mattina i funerali, in forma pubblica, di Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne di nazionalità peruviana, barbaramente assassinata nelle prime ore della mattina di sabato 20 novembre.

Le esequie si terranno nella piccola cappella del cimitero di Coviolo, uno dei due presenti a Reggio Emilia, dove poi verrà anche tumulata. Al funerale ha annunciato la sua presenza anche il sindaco di Reggio, Luca Vecchi.

Per l’omicidio di Juana Cecilia si trova attualmente in carcere a Reggio, in stato di arresto, il suo ex fidanzato, Mirko Genco. Sarebbe stato lui, secondo l’ipotesi accusatoria, ad averla sgozzata con un coltello da cucina, dopo averne abusato sessualmente, anche in condizioni di semi incoscienza.

Notizia in aggiornamento