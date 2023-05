Omicidio, Ghulam sarà riascoltato

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda relativa al delitto di Ahmed Waqas, 22 anni, pakistano, ucciso il 14 febbraio del 2014.

Sarà risentito Mustapha Ghulam, il 51enne connazionale che sta scontando la pena definitiva a 14 anni di reclusione.

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha accolto la tesi dell’accusa, il pm Giacomo Forte, e sostenuta dagli avvocati di parte civile, contro la sentenza dell’anno scorso con la quale la Corte d’assise di Reggio aveva assolto il pakistano 44enne Shamraiz Sadiq Naveed dall’accusa di avere ucciso il 22enne, il cui cadavere fu ritrovato sotto una pietraia.

In aula, a Bologna è stato ricordato che in passato Ghulam (che sarebbe stato innamorato della vittima) ha reso ricostruzioni a volte confuse e contraddittorie, citando come complice proprio Naveed.

Dopo una interminabile camera di consiglio, la decisione: Ghulam sarà riascoltato nel corso della prossima udienza, affiancato dal proprio legale.

Ahmed Waqas, in quella tragica serata, uscì dalla casa che condivideva con lo zio. Disse che doveva partire per la Germania per motivi di lavoro.

Di lui non si ebbero più notizie. fino al tragico rinvenimento del corpo.

Il suo telefonino svelò molte cose: Ahmed aveva intrecciato via chat una relazione con una ragazza che in realtà – si appurò – non esisteva.

A rispondere ai suoi messaggi era Ghulam, l’uomo che è stato condannato per la sua morte e che ora sarà riascoltato.