Omicidio Iazzetta a Reggio Emilia: la ex dell’imputato cambia il racconto di quei giorni

Reggio Emilia, 25 marzo 2023 – Ha fatto in tempo a scandire: "Non sono responsabile dell’omicidio". Poi, poco dopo, l’esame dell’imputato è stato rinviato: c’erano difficoltà linguistiche e la mattinata era stata già molto impegnativa, a partire dalla testimonianza resa dalla sua compagna. La donna ha smentito le dichiarazioni da lei stessa rese in passato ai carabinieri ed è stata incalzata più e più volte dal pm Valentina Salvi e dalla presidente della Corte d’Assise Cristina Beretti. L’imputato è il 35enne Milan Racz, slovacco accusato di avere ucciso il 51enne Aniello Iazzetta, originario di Afragola (Napoli).

L’uomo fu trovato disteso sul letto della sua casa di via Stalingrado il 16 giugno 2021 - dove abitava anche Racz - ma la sua morte, secondo le indagini, risaliva a quattro giorni prima: aveva il cranio spaccato in due. Il movente non è ancora chiaro, anche se è emersa la gelosia per una donna, pur non condiviso dai parenti della vittima, costituiti parte civile tramite l’avvocato Andrea Davoli.

Dapprima la compagna di Racz racconta: "Milan mi riferì che una notte si era svegliato perché aveva sentito rumori provenire dall’ingresso e aveva visto una persona uscire dall’appartamento". Al 12 giugno la teste fa risalire una discussione con lo slovacco: "Io allora avevo un convivente, ma ero in crisi: Milan mi aveva chiesto di lasciarlo. Alla sera mi disse che andava di fretta e che mi avrebbe richiamata il giorno dopo".

Ma il pm solleva la prima di tante contestazioni: "Ai carabinieri lei disse di aver avuto la percezione che lui non volesse essere disturbato". La donna: "Al lunedì mattina mi disse che la sera prima aveva la batteria scarica e che era in treno; poi ci siamo visti nel pomeriggio, quando mi chiese di tenere il suo cane per qualche giorno. Al martedì mi spiegò l’episodio dell’appartamento, collocandolo tre giorni prima: aveva visto Iazzetta disteso sul letto". Il pm insorge: "Lei in realtà aveva detto a suo tempo ‘privo di vita’".

E lei comincia a giustificarsi: "Ai carabinieri avevo dichiarato cose diverse. Ero sotto pressione e arrabbiata perché lui se n’era andato con un’altra". Il riferimento è a Tetyana Shevchuz, ucraina con lui fermata a La Spezia, vicino a un porto imbarchi, poche ore dopo la scoperta del morto. E qui si profila il giallo: sul banco degli imputati lei ha portato con sé un foglio. "È la prima dichiarazione che avevo fatto ai carabinieri, da me non firmata. Con me avevo portato fogli che sulla loro scrivania si sono mescolati a quella relazione, che poi mi sono ritrovata nella borsa".

E rileva: "Questo documento non contiene osservazioni scritte invece nella seconda, da me firmata". Il giudice Beretti osserva: "Quindi secondo lei i carabinieri avrebbero scritto cose false...". E il pm obbietta: "Nella sua bozza c’è scritto che Racz ha visto una persona senza vita, la stessa cosa nel secondo documento. Lei aveva riferito di avergli chiesto più dettagli. Che lui eludeva le domande e dopo aver trovato il cadavere ha lasciato la casa. E che lei si spaventò, pensando che lui fosse coinvolto in un grave episodio". Dalla donna arriva un altro secco no: "Io non dico che i carabinieri abbiano inventato, ma che io non ho detto quelle cose". Lei racconta: "Ho saputo che lui era alla Spezia alle 12 di mercoledì, alla sera mi disse di essere in Sardegna". Quella bozza è stata acquisita dalla Corte e la prossima volta saranno sentiti i due carabinieri che verbalizzarono.

Tra i testi della difesa, affidata all’avvocato Ernesto D’Andrea, è stata sentita una dottoressa: ha parlato di un problema al menisco che gli impedirebbe all’imputato di sollevare pesi. Un’ex imprenditrice, citata dal pm, ha riferito un episodio: "Un giorno Iazzetta iniziò a scherzare con Tetyana. Racz si arrabbiò e spaccò una bottiglia, se ne andò e poi tornò, dimostrandosi molto agitato. Non so dire se fosse geloso di Tetyana. Ma Milan era cambiato: prima era educato, dopo i fatti era diventato aggressivo, anche verso il suo cane".