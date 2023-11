Omicidio Jessica Filianti, lo strazio della mamma: "Non c’è stata giustizia. Educate figli e genitori"

Reggio Emilia, 25 novembre 2023 – La vita della 17enne Jessica Filianti finì il pomeriggio del 14 marzo 1996, stroncata dalla lama e dalla ferocia, del suo ex fidanzato ventenne Luca Ferrari, che infierì sul suo giovane corpo con 43 coltellate: al petto, al collo e al torace; sferrate con furia belluina tanto da spezzare il coltello. Condannato all’ergastolo in primo grado, il giudice d’appello gli ridusse la pena a 23 anni ma tale sentenza, comunque severa, rimase sulla carta. L’assassino infatti, tra benefici carcerari e indulto, restò in galera effettiva per meno di 12 anni. Ottenuta la semilibertà, con rientro in cella solo per la notte, dal 2013 è un uomo libero. Attualmente vive nel parmense. Oltre alla pena scontata Ferrari, dichiarato nullatenente, non ha potuto risarcire la famiglia di Jessica dei 700mila euro decretati dal giudice civile. La memoria della ragazza uccisa, una delle prime vittime di femminicidio nel nostro Paese, rimane però nel cuore di tutti i reggiani. Perpetuata dall’impegno quotidiano della madre, Giuliana Reggio e dal ‘Giardino di Jessica’, un ampio angolo di verde, situato nei pressi dell’incrocio tra via Terracchini e via Matteotti, a pochi passi da via Buozzi scenario del delitto.

Intervista alla madre

Giuliana, che vuole essere madre per sempre, che ha dovuto chinarsi ad abbracciare, come moderna Pietà, il corpo della figlia sventrato dalle coltellate, che alimenta senza risparmio la memoria di Jessica.

Giuliana Reggio, tre sono le date simbolo della vicenda di sua figlia. Il 14 marzo, giorno dell’assassinio, il 14 ottobre, compleanno di Jessica e il 25 novembre, quando si ricordano tutte le donne vittime di violenza. Con che sentimenti vive queste giornate?

"Dell’anniversario della sua morte devo dire che ne sono ancora toccata tanto emotivamente, è come essere sospesi in un filo temporale tra allora e oggi. Il compleanno è sicuramente un’altra giornata dolorosa ma, per me, lei compie sempre gli anni, anche se non è presente. Noi invecchiamo, ma lei resta sempre la mia piccola. Ogni 25 novembre invece è un giorno di rabbia perché le donne continuano a morire. Ricordare è importante, ma le cose non cambiano mai".

Ognuno di questi delitti è un dramma a sé stante, ma quello di Giulia Cecchettin è molto simile a di Jessica. Seguire questa vicenda l’ha coinvolta maggiormente?

"Più che altro mi ha fatto più rabbia. Perché la morte di Giulia, come quella di Jessica, poteva essere evitata".

Anche al tempo del delitto di Jessica c’erano state avvisaglie da parte del suo assassino di comportamenti anomali?

"Tantissime. Io me ne accorsi perché mia figlia aveva improvvisamente cambiato umore e carattere. Riuscì a confidarsi, andammo dai carabinieri a raccontare le minacce subite; ma ancora non c’era la sensibilità odierna, non c’era il 1522, il Codice Rosso. Oggi anche le forze dell’ordine sono molto più attente e formate nella gestione di questi casi. La morte di Jessica è stata uno spartiacque in Italia in tema di femminicidi. Il suo ricordo è anche nel giardino a lei dedicato. Abbiamo voluto l’adesivo del 1522 sulla sua panchina e mi piacerebbe fosse presente in tutti i locali reggiani. Sembra poco, ma è importante. Anche se dopo di lei ci sono volute troppe morti perché si facesse davvero qualcosa e troppe donne continuano a morire".

Colpa del patriarcato e della volontà di sopraffazione maschile, come da più parti sostenuto?

"Non è questo a base dei femminicidi, non in Italia almeno. In altre culture, con altre religioni, può darsi. Ma da noi è un problema di singole famiglie. È chiaro che se in una di esse c’è una figura maschile autoritaria ha influenza anche sui figli. Il dibattito sul patriarcato però lo lascio ad altri, io penso all’educazione in generale".

Per questo va ancora nelle scuole a parlare di Jessica?

"Sì, e posso dire che lì sta cambiando davvero qualcosa. Vedo che i ragazzi si mettono in discussione, che piangono ascoltando la storia di Jessica, fanno tante domande. C’è maggiore consapevolezza, ma più che la scuola è la famiglia che ti deve insegnare a rispettare la donna".

L’idea di portare in classe l’educazione all’affettività le piace?

"Quello che manca agli incontri a cui partecipo, è spesso la presenza dei genitori. Diciamo che anche quelle lezioni sarebbero più utili se a fianco degli studenti ci fossero i genitori Bisogna educarli ad educare".

E sul fronte della prevenzione e della repressione dei femminicidi lo Stato fa abbastanza?

"La mia rabbia, nonostante siano passati 27 anni, nasce dal fatto che ancora non c’è certezza della pena e ci vorrebbe più severità anche nel punire quei reati che spesso precedono il delitto".

Pensa che Luca Ferrari non abbia scontato una giusta pena?

"Sì. Jessica non ha avuto giustizia, ma parlo da madre. So bene che le leggi dicono questo".

L’assassinio di sua figlia è da tempo uomo libero, crede si sia pentito e riabilitato?

"Lo spero per lui e per chi vive con lui, per i suoi figli. A me personalmente non interessa; tuttavia, forse sono cattiva nel dirlo ma… spero che il ricordo del male che ha fatto a Jessica lo tormenti ogni notte".

Continuano a non arrivare né le sue scuse né una richiesta di perdono?

"Né lui né i suoi hanno mai avuto questo coraggio".