Omicidio Juana Cecilia a Reggio Emilia, la procura chiede l’ergastolo per il suo stalker

La procura: "Genco non aveva iniziato il percorso E al primo incontro fissato, non si era presentato"

Reggio Emilia, 3 marzo 2023 – Le “sedici menzogne” di Mirko Genco sono il cuore della requisitoria che la pm Mariarita Pantani, titolare delle indagini sull’omicidio di Juana Cecilia Hazana Loayza, ha elencato stamattina in aula.

L’udienza sul femminicidio di via Patti, “uno dei più efferati della nostra provincia”, come ha sottolineato lo stesso magistrato, è ancora in corso e dopo aver ascoltato i periti psichiatrici delle parti, è toccato appunto alla procura prendere la parola.

“Non è un provesso in cui si discute di un amore. E neppure di un uomo tradito. Lui ha posto in atto uno dei femmincidi più efferati della nostra provincia. Ha mentito 16 volte per finalità utilitaristiche – ha attaccato la Pantani – Non è vero che Juana Cecilia quella notte voleva un approccio sessuale con lui. Lei gli scrisse: 'Mi spiace, non posso ricostruire da capo con uno come te’.

Non è vero il movente che lui era venuto a Reggio per redimere Juana Cecilia che aveva lasciato da solo il bimbo. Lei aveva lasciato il figlio dalla nonna. È l'ennesimo tentativo mistificatorio. Un amico di Genco ha riferito che lui, una settimana prima della morte, vide un film su femminicidio e disse: 'È un po' come Cecilia. Se la prendo l'ammazzo’.

La Corte d'Assise che dovrà decidere la sentenza è presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, altrimenti essere rinviata a una prossima ultima udienza.