Omicidio Legari, la famiglia: "Vogliamo la verità"

Sono arrivati tutti insieme, ieri, da Brindisi a Modena, per chiedere giustizia per Salvatore. L’udienza preliminare, però, è stata rinviata al 31 ottobre su richiesta della difesa. Parliamo del delicato procedimento per l’omicidio volontario di Salvatore Legari, l’imprenditore pugliese che aveva vissuto a lungo nella nostra provincia con la sua famiglia e che scomparve misteriosamente da Lesignana, non lontano da Modena, nel pomeriggio del 13 luglio del 2023.

Imputato per il delitto – seppur il corpo dell’imprenditore edile, 54 anni, non sia mai stato trovato – il trentanovenne di Sassuolo Alex Oliva, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione. Ieri, in tribunale a Modena erano presenti le sorelle dell’imprenditore e i due figli.

"Siamo arrivati dalla Puglia per capire come sarebbe iniziato il processo, invece siamo in attesa ancora una volta, dopo così tanto tempo. Speriamo nella giustizia, come sempre - commenta Floriana Legari. Il nostro pensiero costante è il corpo di nostro fratello: ci auguriamo che non smettano di cercarlo. Vorremmo almeno potergli dare degna sepoltura".

I legali della famiglia Legari si sono rimessi alla decisione del giudice. "Abbiamo depositato la costituzione di parte civile da parte dei familiari – spiega l’avvocato Antonio Cozza, che rappresenta appunto i parenti della vittima insieme ai colleghi Pasquale Morleo e Corina Torraco.

"Abbiamo chiesto un rinvio per poter valutare la possibilità di accedere ad un rito alternativo o andare a processo – spiegano poi gli avvocati dell’imputato, Edoardo Salsi e Luca Brezigar. Ringraziamo la procura che, vista l’attività di ingagine corposa, ci è venuta incontro. Riteniamo che il nostro assistito sia estraneo ai fatti come abbiamo ribadito sin dall’interrogatorio di garanzia dello scorso gennaio. Non c’era alcun debito; era una banale ristrutturazione sul 110 e chiariremo anche tutte le altre contestazioni".

Come noto, infatti, secondo le indagini, coordinate dalla sostituta Francesca Graziano, nel corso di un incontro nel cantiere di Lesignana, avvenuto tra la vittima e l’indagato tra le 16 e le 17.51 di quel 13 luglio, Legari avrebbe chiesto ad Oliva il pagamento di quanto a lui dovuto per i lavori svolti insieme al socio, quantificando il proprio credito nella cifra di 20/22mila euro.

Essendo insorta una lite in merito all’entità del debito residuo ed alle tempistiche dei restanti pagamenti – secondo l’ipotesi accusatoria – il trentanovenne avrebbe quindi aggredito violentemente l’imprenditore, causandone la morte. Successivamente, intorno alle 19.30, per deviare da sé i sospetti, si sarebbe poi allontanato alla guida del furgone bianco di Legari, indossando sopra la propria maglietta la t-shirt nera di Legari, per parcheggiare infine il mezzo a Sassuolo.

L’imputato, in base a quanto emerso a fronte degli accertamenti dell’Arma, avrebbe anche indotto un elettricista a fornire dichiarazioni non veritiere circa la sostituzione dell’hard disk dell’impianto di videosorveglianza della proprietà, che sarebbe stato presumibilmente sostituito dopo la scomparsa di Legari.