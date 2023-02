Omicidio di Liliana Stefanatto, killer a giudizio: "Mia mamma lasciata sola dall’Italia"

La figlia Linda Grizzi ora è incinta di cinque mesi e non riuscirà a presenziare alla prima udienza in Argentina

Reggio Emilia, 10 febbraio 2023 – “Mia madre aveva doppio passaporto italiano ed argentino. È stata vittima di femminicidio sì in Argentina, ma dall’Italia mi sarei aspettata un minimo di affiancamento e presenza nell’iter giudiziario". Così Linda Grizzi, 25 anni, di Canossa, punta l’indice contro il nostro Paese, che ha lasciato sola la sua famiglia nella ricerca della verità e che latita anche ora, a due anni dal delitto e a poche settimane dall’inizio del processo contro il presunto assassino. Sua madre Liliana Stefanatto, dopo aver vissuto per vent’anni a Canossa, si era separata da Vittorio Grizzi e nel 2019 era tornata a vivere nella provincia argentina di Cordoba, a Villa Maria. Qui aveva avuto una relazione con Ignacio Aldeco, oggi 46enne. Ma la coppia si era lasciata burrascosamente e la donna aveva anche sporto denuncia per "atti di violenza". Era la sera del primo febbraio 2021 quando il corpo di Liliana - segnato da contusioni alla testa provocate da un oggetto contundente come un martello o una mazza -, era stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento dove viveva. Aldeco venne arrestato poco tempo dopo: contro di lui vari indizi, tra cui alcuni video di sorveglianza della zona e abiti di...