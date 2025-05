Omicidio Minaj: l’udienza preliminare

Chiuse di recente le indagini preliminari, il pubblico ministero Isabella Chiesi ha chiesto il rinvio a giudizio per Riccardo Stefani, 41enne ora è sottoposto alla custodia cautelare nel carcere di Modena: l’uomo è accusato dell’omicidio avvenuto il 7 giugno 2024 a Bibbiano, in via Fratelli Corradini 6, dove venne ucciso Iliryan Minaj, muratore albanese di 62 anni.

È stata fissata l’udienza preliminare il 29 maggio davanti al giudice Matteo Gambarati: l’imputato è difeso dagli avvocati Helmut Bartolini e Stefano Germini.

I parenti della vittima sono assistiti dall’avvocato Nino Giordano Ruffini.