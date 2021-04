Reggio Emilia, 25 aprile 2021 - La tragedia arriva dopo le 17 di un assolato pomeriggio nella Bassa Reggiana. Nella zona industriale di San Martino in Rio. In via Magnanini 13, c’è la villetta di Paolo Eletti e sua moglie Sabrina Guidetti. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, questo pomeriggio di sole, si tinge improvvisamente di rosso e di giallo: rosso sangue e giallo come la trama di ciò che dovrà essere dipanato dalle indagini di carabinieri e Procura reggiana, immediatamente iniziate. A terra, in una delle camere della villetta, c’è il corpo di Paolo, 58 anni, steso a terra con un martello al suo fianco; mentre sua moglie, 54 anni, si trova all’ospedale in gravi condizioni con delle ferite da arma da taglio alle braccia.

A trovarli, stando alle prime sommarie ricostruzioni, è il figlio, Marco, 33 anni, il quale sarebbe rincasato ed avrebbe dato immediatamente l’allarme, al 118 e pure ai vigili del fuoco per un principio d’incendio sprigionatosi nel garage nel retro della villa. L’ipotesi non confermata, ma che è circolata nelle ore immediatamente successive in paese, è quella di un diverbio in famiglia deflagrato fino alle estreme conseguenze, ma anche questa è un’ipotesi. Gli inquirenti, al momento, non scartano alcuna opzione. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori del 118, con inizialmente due ambulanze e un’auto medica dall’ospedale della vicina Correggio, una squadra dei vigili del fuoco e, appunto, anche quattro auto dei carabinieri.

Il personale del 118, mentre constatava il decesso del 58enne, stabilizzava la moglie e la caricava sull’ambulanza per portarla a sirene spiegate all’ospedale in condizioni gravi. Sul posto, è rimasto solo il figlio, visibilmente sotto choc, seduto con la testa tra le mani sul selciato di casa. Le indagini sono iniziate subito.

Sul posto è giunto anche il personale specializzato per ‘repertare’ tutti gli elementi di prova. Un’attività minuziosa, con i militari nelle loro tute bianche a ‘battere’ centimetro per centimetro l’abitazione. Contestualmente, veniva sentito il figlio sul posto, per poi essere caricato su un’auto ed essere portato via, probabilmente in caserma, per raccoglierne la prima testimonianza ufficiale. Nella zona industriale di San Martino, appena ricevuta la notizia, e fresco di vaccino fatto qualche istante prima, è accorso anche il sindaco, Paolo Fuccio. Sgomento, come i vicini che si sono affacciati ai cancelli delle loro abitazioni, silenziosamente scossi, a vedere quella processione di gente in divisa, cui non erano decisamente abituati.

In fine, poco prima delle 20, sono arrivati anche il maggiore dei Carabinieri, Luigi Scalingi e su una Fiat Punto grigia, il pubblico ministero Piera Giannusa. Sarà lei ad occuparsi del caso, al termine di una settimana intensa visto che sul suo tavolo è già presente il fascicolo legato al tentato omicidio avvenuto a Novellara martedì scorso.