Omicidio Saman, l’avvocato dello zio: “Danish ha aiutato il processo”

Bologna, 16 aprile 2025 – Settima udienza in Corte d’Assise di Appello a Bologna per l’omicidio di Saman Abbas. Spazio alle arringhe nel processo per la morte della 18enne, uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021.

Il primo avvocato a parlare è stato Liborio Cataliotti che difende lo zio, Danish Hasnain, condannato in primo grado a 14 anni. Adesso invece la Procura generale, nell’ultima udienza, ha chiesto per l’imputato l’ergastolo. Lo stesso per tutti gli altri parenti di Saman, ovvero i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz (assolti in primo grado), oltre ai genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, condannati invece già all’ergastolo.

"Il mio assistito ha aiutato il processo”

“Il mio assistito ha fatto trovare il corpo della ragazza, ha confessato il seppellimento, ha chiamato in reità i due cugini, quantomeno per l'occultamento del cadavere”. Insomma, “abbiamo aiutato il processo e crediamo che questo atteggiamento meriti di essere preso in considerazione, cosa che la Procura generale invece non vuole fare”. A dirlo è l'avvocato Cataliotti, a margine della sua arringa.

In aula il legale ha anche contrastato l'appello dell'accusa sulle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili e ha sollevato una questione di costituzionalità: “La legge dice che se una sentenza deriva da rito abbreviato non è appellabile dalla Procura, se arriva da rito ordinario lo è”.

Nel caso di Danish c'è stata una sentenza che ha concesso i benefici del rito abbreviato post dibattimento, modificando la contestazione: "Siamo in una zona ibrida, a mio avviso c'è un vuoto legislativo che merita l'intervento della Corte Costituzionale”, conclude Cataliotti.

La seconda arringa è dell’avvocato Mariagrazia Petrelli, legale del cugino Ijaz. Poi toccherà a Simone Servillo che assiste la madre di Saman. Infine, spazio a Sheila Foti, avvocato del padre di Saman, e poi a Luigi Scarcella, legale dell’altro cugino della vittima, Nomanhulaq.

Nella prossima udienza, fissata per venerdì, sono attese anche le parole dei cugini che, dopo l’assoluzione in primo grado, ora rischiano l’ergastolo. Nell’aula Bachelet presenti i genitori di Saman Abbas, i cugini e lo zio.