“L’omicidio di Saman deliberato dal clan, non sopportava la sua autonomia”

Reggio Emilia, 9 settembre 2025 - "L'omicidio di Saman Abbas è stato deliberato dal clan familiare nel suo complesso, a eccezione del fratello Alì Haider ritenuto inaffidabile. La determinazione omicida muove da una valutazione di insopportabile distonia tra la scelta di Saman di allontanarsi dall'ambito familiare e vivere una vita propria - come fece anche nel giugno/luglio 2020 quando fuggì per andare in Belgio e poi a fine 2020 quando acconsentì al collocamento in comunità - e i canoni culturali propri della famiglia".

I genitori di Saman (al centro) Shabbar Abbas e Nazia Shaheen

È quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello - presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano - nelle motivazioni della sentenza sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa poco dopo la mezzanotte del primo maggio 2021 davanti alla sua casa di Novellara (Reggio Emilia) e poi sepolta sotto terra.

Nel giudizio di secondo grado l'accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e dal pubblico ministero reggiano Maria Rita Pantani; le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo reggiano. Nella sentenza emessa in aprile a Bologna i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen sono stati condannati all'ergastolo, riconosciuti responsabili non solo dell'omicidio ma, a differenza del primo grado, anche di soppressione di cadavere; questa volta sono state ritenute sussistenti le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. I cugini Noman Ul Haq e Ikram Ijaz, che nel processo reggiano erano stati assolti, in Appello sono stati giudicati responsabili di omicidio e soppressione del corpo, con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili equivalenti alle attenuanti generiche: per loro è stato deciso l'ergastolo.

La pena allo zio Danish Hasnain è stata innalzata a 22 anni; in primo grado ebbe 14 anni sia per omicidio sia, l'unico allora tra gli imputati, per soppressione di cadavere, con lo sconto di un terzo dovuto alla precedente richiesta di rito abbreviato. Ad Alì Haider, il fratello di Saman, parte civile, è stata riconosciuta in Appello una provvisionale di 50mila euro (in primo grado non era stato ritenuto credibile).

Nelle motivazioni redatte dal giudice estensore Enrico Saracini si scrive: "Unica ricostruzione ragionevole dell'accaduto, alla stregua dei riscontri forniti dalla telecamera a margine della casa, è che i genitori, una volta avuta definitiva conferma della determinazione di Saman di allontanarsi per vivere una vita propria, si siano determinati a dare esecuzione al progetto diretto a sopprimerla". In base alle spontanee dichiarazioni rese dai genitori nel secondo grado di giudizio "emerge un'evidente e insanabile discrasia sulle motivazioni della figlia per andarsene da casa: Nazia afferma che Saman si sarebbe allontanata nel cuore della notte per tornare in comunità; Shabbar, invece, al fine di fuggire con Ayub Saqib", il fidanzato. E ancora: "È avviso di questa Corte che, posto come l'indomani i genitori sarebbero fuggiti in Pakistan, quella notte fosse il termine ultimo per agire. La determinazione di uscire insieme con la ragazza risponde alla necessità di accertarsi che Saman effettivamente percorra lo stradello in cui lo zio e i cugini la stanno attendendo".

Il padre Shabbar tiene il cellulare acceso: "Egli non lo sta guardando e il telefono non è acceso in modalità torcia, dunque non è utilizzato per guardare la strada. Unica spiegazione possibile è che si intenda lanciare un segnale luminoso ai tre che, nascosti tra le serre, attendono la ragazza per avvertirli del suo arrivo. È importante questo preavviso - scrivono i giudici -. I tre devono essere pronti e non sorpresi dall'arrivo della ragazza, una 18enne in piena salute che, non colta di sorpresa, potrebbe fuggire e certamente reagirebbe a un'aggressione in maniera decisa e violenta, oppure potrebbe gridare".

Sul nodo dell'aggravante che riguarda la pianificazione, si scrive: "Si definisce un assetto di premeditazione condizionata: la decisione di sopprimere la ragazza è subordinata alla sua decisione di uscire dal nucleo familiare per vivere in piena autonomia la propria vita, non assecondando i reiterati inviti che anche negli ultimi momenti di vita i genitori ebbero a rivolgerle di non andare via da casa".

Tra gli argomenti apportati, "il primo è di carattere generale e logico. Si dubita che un evento di enorme importanza, dirompente, tragico, e dalle conseguenze incancellabili possa trovare la originaria ideazione, il successivo accordo tra i concorrenti e infine l'organizzazione esecutiva, in un lasso temporale così minimale, al massimo un paio d'ore. La stessa messaggistica tra Saman e Ayub Saqib (il fidanzato, ndr) pochi minuti prima della morte appare tranquilla, quasi routinaria e non esprime il turbamento che dovrebbe ricorrere qualora pochi minuti prima vi fosse stata davvero una lite furiosa tra lei e i genitori".