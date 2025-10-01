Omicidio Silingardi a Correggio, dopo 13 anni c'è un indagato

Correggio (Reggio Emilia), 1 ottobre 2025 - C’è un indagato per l’omicidio di Aldo Silingardi, avvenuto a Correggio 13 anni fa. La svolta lo scorso aprile, quando i risultati delle analisi, condotte dai carabinieri del Ris di Parma, hanno consentito di identificare il presunto titolare dell’impronta palmare in un giovane di origini marocchine, all’epoca dei fatti residente a poca distanza dalla casa della vittima. L’analisi ha escluso contaminazioni successive e ha evidenziato la corrispondenza con i rilievi foto segnaletici dell’indagato.

La ricostruzione accusatoria

Secondo la ricostruzione accusatoria, il giovane all’epoca dei fatti 24enne, sarebbe entrato nell'abitazione dell'anziano per derubarlo del denaro. Vistosi scoperto dalla vittima, si sarebbe accanito contro di lui, colpendolo brutalmente con vari oggetti rinvenuti nell'appartamento, inseguendolo per la stanza ed infierendo anche quando era a terra, per poi allontanarsi con il portafoglio. Il presunto responsabile è risultato da accertamenti essere persona violenta e spesso in stato di ubriachezza. Inizialmente è stata respinta la richiesta di arresto dell’uomo, poi accolta attraverso il ricorso presentato al Tribunale del Riesame, considerati la gravità dei fatti, l’effettiva pericolosità sociale dell’indagato e il rischio concreto di fuga. L’esecuzione della misura cautelare è però sospesa fino a che la decisione del Tribunale non sarà definitiva.

La svolta

La svolta è stata possibile grazie a sofisticate ricerche sulle impronte. Quella rinvenuta sul luogo del delitto era stata lasciata da chi aveva utilizzato la gamba del tavolo per colpire a morte la vittima. I Ris hanno periodicamente inserito l’impronta in una specifica banca dati, provvedendo periodicamente a compararla con altre a loro inviate ed appartenenti ad indagati ed imputati in altri fatti. Le comparazioni dell'impronta palmare con quasi 70 soggetti, negli anni, avevano sempre dato esito negativo. Ad aprile è invece arrivata una svolta.