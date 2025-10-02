Omicidio Silingardi a Correggio. C’è un indiziato dopo 13 anni. Incastrato da un’impronta

C’è una svolta in un caso sinora rimasto irrisolto, ma su cui i fari investigativi non si sono mai abbassati: il delitto di Aldo Silingardi, il pensionato che fu ritrovato massacrato e ucciso il 9 luglio 2012 nella sua casa a Lemizzone di Correggio. Tredici anni dopo, figura una persona iscritta nel registro degli indagati per l’assassinio del 78enne, scoperto intorno alle 19 di quel giorno dentro casa, ricoperto di sangue e senza vita, dal fratello Leo che aveva appena finito di lavorare nei campi. Gli accertamenti dei carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla Procura retta da Calogero Gaetano Paci, hanno individuato il presunto responsabile in Said Saraa, 36enne nato in Marocco, con precedenti penali. Il fascicolo è stato seguito fin dall’inizio dal pubblico ministero Maria Rita Pantani: la morte sarebbe avvenuta nel contesto di un furto in casa, degenerato in un’aggressione verso l’anziano che lo sorprese e poi nel suo assassinio. Il 36enne risulta indagato per le ipotesi sia di rapina sia di omicidio realizzato "al fine di commettere e conseguire l’impunità" dal reato di rapina. Entrambe le contestazioni sono aggravate dall’aver approfittato delle circostanze tali da ostacolare la difesa della vittima - che era sola in casa e aveva problemi nel camminare - e dall’aver usato armi improprie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Saraa, che all’epoca aveva 24 anni, entrò nell’abitazione di Silingardi per rubare denaro. Venendo sorpreso dall’anziano, che aveva problemi di deambulazione, Saraa si sarebbe accanito contro di lui, colpendolo brutalmente più volte in tutto il corpo con diversi oggetti, e anche quando il 78enne era riverso a terra, fino a ucciderlo. Saraa si sarebbe impossessato di un portafogli e poi sarebbe fuggito. A rivelarsi fatali furono le botte date alla testa: l’autopsia indicò come causa del decesso "gravi lesioni cranio-encefaliche". Tra le cose che furono brandite per picchiarlo, vi furono la stampella che veniva usata dall’anziano, una sedia e la "gamba" di un tavolo. Ed è stato proprio a partire da quest’ultima arma improvvisata che l’inchiesta, questa primavera, ha imboccato la nuova pista.

La svolta è datata il 10 aprile: i risultati del Ris hanno permesso di identificare il presunto titolare dell’impronta palmare in Saraa, all’epoca residente a poca distanza dalla vittima. L’analisi ha escluso contaminazioni successive e ha evidenziato la corrispondenza con l’indagato, in particolare con l’impronta palmare della mano destra rilevata il 9 febbraio 2022, quando Saraa fu arrestato in flagranza per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre e alla casa nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia ed estorsione; poi la misura fu tramutata nel carcere e lui fu condannato per questo reato a 3 mesi e 10 giorni. Dall’impronta sul pezzo di tavolo e quella nel cartellino emergevano 14 punti caratteristici. Altra conferma è emersa con le impronte datate 28 gennaio 2022, quando lui fu denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e fotosegnalato: in questo caso i punti caratteristici salivano 24. La Procura, condividendo i risultati dei carabinieri del nucleo investigativo e del Ris, ha chiesto al gip reggiano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata negata. Il pm Pantani è poi ricorso al tribunale del Riesame di Bologna, che ha accolto l’appello e ha disposto la custodia cautelare in carcere, ravvisando la gravità dei fatti, la pericolosità sociale dell’indagato - già risultato essersi dimostrato violento e con problemi di dipendenza dall’alcol - e il rischio di fuga. L’esecuzione della misura cautelare è però sospesa sino a che la decisione del tribunale che può essere impugnata dalla difesa, non diventerà definitiva.