Omicidio Silipo: confermata la pena a Sestito

di Antonio LecciLa Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna a 26 anni di reclusione per Dante Sestito, 73 anni, processato per l’omicidio di Salvatore Silipo, avvenuto il 23 ottobre del 2021 nell’autofficina "Dante gomme" di Cadelbosco Sopra, nel capannone in cui la giovane vittima aveva lavorato fino a un mese prima.

La difesa, sostenuta dall’avvocato Luigi Colacino, contestava le aggravanti riconosciute nella sentenza di primo grado, emessa il 9 febbraio dello scorso anno a Reggio, ovvero la premeditazione e la crudeltà. Aggravanti che ieri, nell’udienza in Appello, sono state confermate dalla Corte, che ha dunque confermato in pieno la sentenza di condanna stabilita in primo grado. Le parti civili – i familiari della vittima – sono assistiti dagli avvocati Mattia Fontanesi, Roberto Chiossi e Barbara Bettelli.

Quel pomeriggio di ottobre di quattro anni fa nel capannone di Cadelbosco di Sopra, teatro del delitto, c’erano anche il fratello della vittima, Francesco, e il cugino di Silipo, Pierfrancesco Mendicino. I due testimoni hanno riferito che era stato concordato un appuntamento per chiarire la questione legata a un presunto furto di pneumatici che era avvenuto in quella ditta. Il fratello e il cugina della vittima erano stati fatti inginocchiare sul pavimento, poi Dante Sestito aveva sparato a Silipo con un colpo di un revolver Smith&Wesson. A quel punto Sestito è stato disarmato e bloccato dal fratello della vittima.

Nel frattempo il cugino era fuggito all’esterno per chiedere aiuto, con la richiesta raccolta da una pattuglia di carabinieri che si trovava in transito sulla adiacente strada proprio in quel momento. Sulla premeditazione, al processo di primo grado, la pubblica accusa ha sostenuto che le minacce iniziarono un mese prima del delitto. E che le telecamere dell’azienda furono volutamente staccate prima del drammatico fatto di sangue.

L’imputato aveva invece sostenuto che il colpo di pistola era partito accidentalmente. Al processo di primo grado il pubblico ministero Piera Cristina Giannusa aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno per un anno: "Salvatore Silipo è stato ucciso solo in base a un sospetto, perché lui aveva precedenti".