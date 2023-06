Omicidio in stazione a Reggio: il volto di Mohamed, arrivato sul barcone e finito in povertà

Reggio Emilia, 1° giugno 2023 – Taglio di capelli alla moda, t-shirt di marca, jeans strappati e sneakers. In questa foto scattata dagli amici pochi mesi fa, ritratto davanti alla stazione vicino a un monopattino, Mohamed Ali Thabet – il 18enne tunisino ammazzato con una coltellata in stazione a Reggio, nella notte fra martedì e mercoledì – era un ragazzo come tanti. Col suo sogno di una vita migliore che cullava da quando è arrivato in Italia, anni fa.

Viveva in strada, ecco perché

Essendo un minorenne non accompagnato era stato preso in carico dai servizi sociali nei progetti di accoglienza a Reggio circa un anno fa. Poi, pochi mesi fa, al raggiungimento della maggiore età – come purtroppo accade per legge – è uscito dal piano. E si è ritrovato in strada. In povertà. Da mesi dormiva in zona stazione o dove capitava in rifugi di fortuna. Esposto ai pericoli della criminalità che si annida nel quartiere attorno alla ferrovia. Mangiava alla Caritas e riceveva vestiti dalle associazioni che si occupano dei senza fissa dimora nella nostra città.

La ricostruzione del delitto

Proprio come la maledetta sera dell’omicidio. Si era cibato ed era andato a dormire. Ma all’improvviso sarebbe stato importunato da una persona che conosceva. Qui, intorno alle 2,50, è nata una lite che è diventata una feroce discussione. Quando l’uomo di fronte a Mohamed ha estratto il coltello e lo ha colpito con un fendente che si rivelerà fatale. Il giovane morirà poco dopo sulla banchina lungo il binario 1 della stazione centrale. Le telecamere hanno ripreso tutto, compreso il volto dell’assassino che è ancora ricercato dai carabinieri. Mentre la Polfer ha rinvenuto l’arma del delitto, un coltello con una lama lunga circa 20 centimetri, nei pressi della zona stazione, all’interno di un cestino, ancora sporca di sangue.